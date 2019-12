Gentse politie treft 5 vuilniszakken vol snoep aan bij controle: “We doneren het aan het goede doel”

Gent - De Gentse politie pakte dinsdag bij een S.T.R.O.P. -actie (Samen Tegen Rondtrekkende dadergroepen en Overlastplegers) twee verdachten op. Ze worden verdacht van diefstal. In hun wagen zaten vijf volle vuilniszakken vol met snoep en verzorgingsproducten. Die gaan ze doneren aan het goede doel.

Tijdens een controle op de Sint-Lievenslaan met de Stropkaai werd een auto aan de kant gezet door de Gentse politie ter controle. Wat in de wagen aangetroffen werd, tartte alle verbeelding. “We trokken vijf volle vuilniszakken aan met daarin een hele hoop snoepjes in de originele verpakking”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Alsook een hele lading ongeopende verzorgingsproducten (waaronder tandpasta, deo en shampoo).” De twee Roemeense verdachten werden gearresteerd. Beiden werden door het Parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. “Het blijft wel onduidelijk vanuit wel winkel deze goederen gestolen zijn”, klinkt het.

De buit – allen ongeopend en in de originele verpakking – wordt deze namiddag gedoneerd aan het goede doel. De zakken worden naar Huize Triest gebracht en overhandigd, een Gents opvangtehuis voor onder andere dak- en thuislozen.