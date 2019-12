Eén gewonde bij brand in Delhaize

Brussel / Sint-Joost-ten-Node - In Sint-Joost-ten-Node heeft woensdagmiddag een brand gewoed in een Delhaize-warenhuis, op het Sint-Joostplein. Daarbij raakten tien personen licht bevangen door de rook maar slechts één van hen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak kort voor 13 uur uit in de personeelsvestiaire van het warenhuis. De winkel werd daarop ontruimd, net als een speelzaal die boven de winkel gelegen is. De brandweer had de brand snel onder controle en de schade bleef beperkt maar de winkel blijft wel de hele verdere dag gesloten. Over de precieze oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.