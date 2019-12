Donald Trump annuleert persconferentie en reageert op roddelende wereldleiders: “Trudeau is een hypocriet”

Donald Trump kan er niet mee lachen dat de Canadese premier Justin Trudeau achter zijn rug over hem roddelt met andere wereldleiders. “Trudeau is een hypocriet”, reageert de Amerikaanse president op een uitgelekte video van een roddelende Trudeau. Hij annuleert ook een geplande persconferentie.

Op de uitgelekte beelden was te zien hoe Trudeau het tegen de Franse president Macron, de Britse premier Boris Johnson, de Nederlandse premier Mark Rutte en prinses Anne over Trump had. “Hij was te laat omdat hij een persconferentie van 40 minuten gehouden heeft”, zei Trudeau, die daar duidelijk niet enthousiast over was.

Trump werd woensdag gevraagd naar de video en had daar niet veel goeds over te zeggen. Hij noemde Trudeau een “hypocriet”. Volgens de Amerikaanse president zijn de uitspraken van de Canadees een gevolg van de druk die de VS op Canada zet om financieel meer bij te dragen in de NAVO. “Hij zou meer moeten betalen dan hij nu doet”, zei Trump. “Ik kan me voorstellen dat hij daar niet blij mee is, maar het is zo.”

De Amerikaanse president kondigt woensdag ook aan dat de geplande persconferentie niet doorgaat.