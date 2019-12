Makelaars cashten in 2019 wereldwijd bijna 600 miljoen euro

Voetbalmakelaars verdienden in 2019 in totaal 653,9 miljoen dollar (588,9 miljoen euro). Dat bracht de Wereldvoetbalbond FIFA woensdag naar buiten. Hun verdiensten stegen ten opzichte van 2018 met 19,3 procent. Het verschil met het vrouwenvoetbal blijft wel navenant.

Meer dan tachtig procent van de inkomsten voor makelaars komen uit de zes grootste competities in Europa: Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk en Portugal. Van de 17.000 afgesloten transfers dit kalenderjaar was er bij 3.557 transfers op z’n minst één makelaar betrokken.

In het vrouwenvoetbal was in 242 transfers (op een totaal van 828 transfers) een makelaar betrokken. De inkomsten van makelaars in het vrouwenvoetbal werden meer dan verdrievoudigd in vergelijking met vorig jaar. Het gaat hier wel nog altijd om slechts 216.000 dollar (194.540 euro).