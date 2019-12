Handelaars zondigen tegen nieuwe afrondingsregels aan de kassa

Handelaars zondigen tegen de nieuwe regels rond het afronden van prijzen. Dat zegt Test Aankoop, nadat daar de voorbije dagen klachten van consumenten zijn binnengekomen. “Vooral afronden wanneer er met de kaart betaald wordt, zorgt voor ergernis”, zegt woordvoerder Simon November.

Om de munststukken van 1 en 2 eurocent te laten verdwijnen, gelden sinds 1 december nieuwe regels voor handelaars in ons land. Zo wordt van hen gevraagd dat ze cashbetalingen voortaan afronden zodat er tot op 5 eurocent in plaats van 1 of 2 eurocent betaald kan worden. Een aankoop van 1,99 euro wordt dan bijvoorbeeld 2 euro, 1,96 euro wordt 1,95 euro.

Maar die regels worden nog niet toegepast zoals het moet, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop. Er liepen maandag en dinsdag heel wat getuigenissen en vragen binnen, zegt woordvoerder Simon November. “Vooral over de elektronische betalingen.” Bij betalingen met de bankkaart heeft de handelaar namelijk de keuze: hij kan afronden maar mag ook nog de exacte prijs aanrekenen. “Als hij het systeem van afrondingen toepast, moet hij dat duidelijk aankondigen en toepassen op al zijn klanten.”

“Test Aankoop moedigt consumenten aan om klachten over de foute toepassing van de regels aan de organisatie te melden”, klinkt het nog. Door de klachten te bundelen, wil de organisatie een goed zicht krijgen op de omvang van het probleem en zal ze de Economische Inspectie inlichten.

Klachten melden kan via de Facebookpagina van Test Aankoop of via het nummer 02-542.33.44.