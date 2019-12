Tegen 2030 kleuren bijna alle milieualarmen in Europa oranje of rood. Dit zijn de meest prangende problemen

“Als we er niet snel in slagen om het milieu beter te beschermen, de impact van de klimaatverandering te beperken en het gebruik van grondstoffen drastisch te verduurzamen, dan wordt het leven in ­Europa vanaf 2030 een stuk moeilijker.” Daarvoor waarschuwt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een nieuw rapport. In totaal onderzochten ze 35 cruciale indicatoren. Vandaag krijgen er nog veertien een groen licht, veertien oranje en zeven rood. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijven er in 2030 maar 2 groene over. Dan zullen 22 indicatoren een oranje code krijgen, en liefst 11 gaan in het rood. Dit zijn de tien opmerkelijkste of meest zorgwekkende problemen.