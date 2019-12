In België kon hij niet doorbreken maar Cyriel Dessers van Heracles Almelo is in Nederland uitgeroepen tot Speler van de Maand

Cyriel Dessers (24) is door de Eredivisie CV uitgeroepen tot Speler van de Maand november. De Belgische spits van Heracles Almelo haalde het voor Owen Wijndal (AZ) en Quincy Promes (AZ).

Cyriel Dessers was in november bij negen doelpunten betrokken. Met een hattrick en twee assists tegen VVV-Venlo (6-1 winst) en twee doelpunten en een assist tegen ADO Den Haag (4-0 winst) kon onze landgenoot indrukwekkende cijfers voorleggen.

Met elf doelpunten is Dessers momenteel topscorer in de eredivisie en een clubrecord rijker. De Belgische spits is de eerste speler van Heracles Almelo die in zijn eerste vijftien eredivisiewedstrijden elf keer tot scoren kwam. Het vorige record stond op naam van Herman Morsink met tien doelpunten in het seizoen 1963-1964. Het is voor Dessers de eerste Speler van de Maand-prijs.