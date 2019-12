Keert Steven Defour terug tegen Waasland-Beveren? Antwerp wil deze keer elk risico op herval uitsluiten

Steven Defour hervatte vorig weekend de groepstrainingen bij Antwerp, maar een terugkeer vrijdag op de Freethiel lijkt te vroeg te komen. “Als ik iemand op de bank zet, moet die 90 minuten inzetbaar zijn”, liet Laszlo Bölöni vrijdag op zijn persconferentie verstaan.

De Antwerp-coach strooide eerder dit seizoen nog zand in ieders ogen toen hij zei dat Defour op het veld van Anderlecht nog niet kon debuteren. Uiteindelijk begon de ex-Rode Duivel in de basis en maakte hij het uur vol.

Nadien nam Defour iets te veel hooi op zijn vork, waardoor hij in de topper tegen Standard drie weken later geblesseerd uitviel. De revalidatieperiode duurde langer dan voorzien, en dus wil men bij de Great Old deze keer elk risico op herval uitsluiten.

Ook voor Koji Miyoshi (enkelverstuiking) komt de wedstrijd in het Waasland te vroeg. Dino Arslanagic (kuit) is hoogst onzeker. Wesley Hoedt sloot de bekerpartij tegen Genk af met last aan de schouder, maar raakt in principe speelklaar.

“Men durft hier al eens te gaan zweven”

Antwerp verzekerde zich na een dolle bekerthriller van een plaats in de kwartfinales. Zoals wel vaker dit seizoen moest RAFC diep gaan om het duel tot een goed einde te brengen. Een makkelijke zege is niet aan de manschappen van Bölöni besteed. “Een bekermatch is nooit evident, zie maar naar onze vorige ronde tegen Sporting Lokeren (Antwerp stootte toen door na verlengingen, red.). We zijn niet perfect, en gaan altijd fouten blijven maken. Zolang we die maar niet cash betalen.” Bölöni dropte vijf nieuwe namen in de basis. Was hij tevreden over hen? “Over het algemeen wel. Het was het moment voor Juklerod, Lamkel Zé (na zijn aanvaring?), Coopman en Seck om zich te tonen. Mijn opties op enkele posities zijn talrijk, dus moet ik keuzes maken. Hoe pijnlijk dat ook is voor zij die naast de ploeg vallen.”

Antwerp schakelde Racing Genk uit in de beker Foto: Photo News

Vrijdag wacht een tricky verplaatsing naar Beveren. “Dat beseffen we maar al te goed. Het wordt zaak om nu niet te gaan zweven, wat hier al wel eens gebeurt. (grijnst) We mogen niet de fout van de vorige keren te maken, maar de lijn tussen winst en verlies blijft flinterdun. Dat zagen we dinsdag nog maar eens in die penaltyreeks.”