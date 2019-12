Opvallend veel Belgen hebben thuis geen internet

Het aantal Belgische huishoudens met een internetverbinding blijft opvallend laag in vergelijking met de buurlanden. Dat blijkt uit de jaarlijkse informatica-barometer van de federale overheidsdienst Economie. De relatief hoge prijzen in ons land kunnen een verklaring zijn.

In 2018 had 87 procent van de huishoudens een internetverbinding. Dat is lager dan het gemiddelde in de Europese Unie, 89 procent, maar vooral de vergelijking met de buurlanden is frappant. Zo hadden in Nederland 98 procent van de huishoudens internet, en ook in Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk duikt dat percentage nergens onder de 93. Frankrijk scoort pal op het Europese gemiddelde. Nochtans is de dekkingsgraad van vast breedbandinternet in ons land quasi volledig.

De achterstand in vergelijking met de buurlanden bestaat al veel langer. In 2015 had bijvoorbeeld maar 82 procent van de Belgische huishoudens een internetaansluiting. Er is dus lichte verbetering, maar de kloof met de buurlanden is wel gebleven.

Hoge prijzen

Een en ander kan te maken hebben met de relatief hoge prijzen van de Belgische operatoren, speculeert Pierre Strumelle, analist bij de FOD Economie. In veel buurlanden bieden leveranciers pakketten met relatief lage datalimieten aan, die minder kosten. In ons land zijn de goedkoopste pakketten al vrij uitgebreid, waardoor de kostprijs oploopt, klinkt het. Ook het feit dat veel Belgen huiseigenaars zijn, en geen huis huren waar de huisbaas een internetaansluiting moet voorzien, kan een rol spelen. Tot slot is leeftijd wellicht ook een factor: zo hebben gezinnen met kinderen (97 procent) veel vaker een internetaansluiting dan huishoudens zonder kinderen, 84 procent.

Verder presteert ons land relatief goed op vlak van informatica. Ons land is bijvoorbeeld koploper op vlak van e-commerce: al voor het tweede jaar op rij komt ongeveer een derde van de totale bedrijfsomzet in ons land uit de e-commerce, bijna het dubbele van het Europese gemiddelde. Daarnaast wordt de groep mensen die nog nooit internet heeft gebruikt, opnieuw kleiner en is er een quasi volledige dekking met 4G-internet.

Minister De Backer is relatief tevreden met de achtste editie van de barometer. “Steeds meer Belgen zijn volledig mee in het digitale verhaal. We zijn Europees koploper in heel wat zaken, en dat hoort ook zo.” Maar er zijn ook grote uitdagingen, stipt De Backer aan. De minister denkt onder meer aan de vertraagde uitrol van 5G-internet, het beperkte aantal meisjes in wetenschappelijke studierichtingen en vrouwelijke werknemers in de digitale sectoren, en de relatief hoge telecomprijzen in ons land. Voor dat laatste blijft de Open VLD’er alvast hameren op de nood aan een vierde telecomoperator, “om de concurrentie aan te wakkeren en de prijzen te drukken”. “De barometer is een aanmoediging om door te gaan, maar ook om een tandje bij te steken. Ik hoop dat de volgende federale regering daar een topprioriteit van maakt.”