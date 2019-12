Flop bij Eupen, top in Azië: Akram Afif verkozen tot ‘speler van het jaar’

Voor het tweede jaar op rij is een ex-speler van Eupen verkozen tot 'Aziatisch voetballer van het jaar'. De Qatari Akram Afif (23, Al Sadd) volgde zijn landgenoot en ploegmaat Abdelkarim Hassan (26, Al Sadd) op. De verkiezing geldt alleen voor spelers die actief zijn in de Aziatische competities. Aziaten die in Europa (of elders in de wereld) spelen komen dus niet in aanmerking.

Opvallend is dat de prijs voor de tweede opeenvolgende keer wordt uitgereikt aan een speler met een verleden bij Eupen. Zowel Afif (seizoen 18/19) als Hassan (seizoen 17/18) waren recent nog actief in onze Jupiler Pro League waar ze weinig of geen potten braken. Afif kwam vorig seizoen 15 keer in actie en scoorde één doelpunt. Hassan speelde het jaar voordien tien wedstrijden en pikte ook één goaltje mee. Beide Qatarese huurlingen keerden nog voor de winterstop terug naar hun eigen land. Daar gaat het hen duidelijk beter voor de wind.

Afif loodste zijn club Al Sadd voor het tweede jaar op rij naar de halve finales van de Aziatische Champions League en was in de eigen competitie goed voor 26 goals in 22 matchen. De aanvaller, die nog eigendom is van Villareal, wordt in Qatar beschouwd als een van de grootste talenten met oog op het WK 2022.