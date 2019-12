Assita Kanko (N-VA) bezoekt Malta in kader van moord op journaliste: “Veel ernstige vragen blijven onbeantwoord”

Assita Kanko (N-VA) heeft samen met andere Europarlementsleden een bezoek gebracht aan Malta, na de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. De parlementaire delegatie ontmoette er premier Joseph Muscat, die al aangekondigd heeft te zullen opstappen, maar ook president George Vella, de procureur-generaal, ngo’s, journalisten en familieleden van Caruana Galizia. “Er zijn heel wat ernstige vragen opgedoken”, zegt Kanko woensdag.

Foto: AFP

De zevenkoppige delegatie was dinsdag en woensdag in Malta. “De media voelen zich geïntimideerd en het vertrouwen van burgers in hun regering is geschonden”, stelde Kanko er vast.

Daphne Caruana Galizia werd gedood toen ze onderzoek voerde naar de kabinetschef van premier Muscat, Keith Schembri, en naar voormalig minister van Toerisme Konrad Mizzi. De twee zouden smeergeld hebben aangenomen van Yorgen Fenech, de steenrijke zakenman die zaterdag officieel is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord. De familie van de journaliste beschuldigt Muscat ervan te zijn tussengekomen in het onderzoek naar haar dood, om zijn voormalige kabinetschef te beschermen.

“De voorwaarden voor een goed functionerende rechtsstaat staan onder grote druk. Er zijn duidelijke belangenconflicten, een gebrek aan transparantie en vage lijnen van verantwoording tussen hoge politie- en politieke ambtenaren”, zegt Kanko. “Het is duidelijk dat de regering en de premier een gebrek aan morele autoriteit en publiek vertrouwen hebben. Het is moeilijk te schatten hoe deze situatie in de toekomst zal evolueren.”

Domino-effect

Daphne Caruana Galizia schreef over controversiële onderwerpen als corruptie in de Maltese politiek. Foto: REUTERS

Volgens de N-VA’ster werd Caruana Galizia gedood omdat ze schreef over het witwassen van geld, corruptie, de verkoop van Europese paspoorten en een gebrek aan transparantie in het politieke systeem. “De onderwerpen waarover ze schreef, hebben een domino-effect in de hele Europese Unie. Daarom heeft de EU een verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van Malta en alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat gegarandeerd blijven”, besluit Kanko.

Dinsdag al waarschuwde Europees commissaris voor Waarden en Transparantie Vera Jourová Malta voor mogelijke politiek inmenging in het onderzoek naar de moord. Woensdag sprak ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar bezorgdheid uit. “Ik wil dat er een eerlijk en onafhankelijk onderzoek wordt gevoerd, vrij van politieke inmenging”, zei ze na het eerste college van de nieuwe Europese Commissie. “Het is belangrijk dat al wie hierin verantwoordelijkheid draagt zo snel mogelijk voor het gerecht wordt gebracht.”