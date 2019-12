Mijlpaal in de Champions League voor vrouwen: voor het eerst een groepsfase

De Champions League vrouwenvoetbal krijgt vanaf het seizoen 2021-2022 een groepsfase met zestien clubs, verdeeld over vier poules van vier. De top twee van elke groep gaat door naar de kwartfinales. Dat voorstel keurde de Europese Voetbalfederatie UEFA woensdag op zijn vergadering in Nyon goed.

“Deze beslissing is een mijlpaal voor het vrouwenvoetbal”, verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “De beste clubs van de wereld krijgen nu het platform en de aandacht die ze verdienen. Toen we eerder dit jaar onze strategie voor het vrouwenvoetbal ‘#TimeForAction’ lanceerden, beloofden we concrete stappen om het vrouwenvoetbal professioneler en florissanter te maken. Door de teams meer topmatchen tegen hun belangrijkste rivalen te garanderen zal het niveau nog stijgen.”

De Champions League voor vrouwen zal ook meer televisie-aandacht krijgen en een aantal wedstrijddagen wordt zo in de kalender ingepast dat er geen concurrentie is met een andere belangrijke competitie.

Het format voor Europese kwalificaties voor het WK 2022 werd eveneens vastgelegd. Tien groepswinnaars plaatsen zich voor het WK in Qatar. De drie andere Europese tickets gaan naar de winnaars van play-offs met de tien landen die tweede werden in hun groep en de beste twee groepswinnaars van de Nations League 2020-2021 die zich niet via de kwalificaties plaatsen. De loting voor die Nations League zal dinsdag 3 maart in Amsterdam uitgevoerd worden.

Bij de Europese WK-kwalificaties zal de VAR ingeschakeld worden, net als bij de play-offs voor het EK 2019, die in maart gespeeld worden.