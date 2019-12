Poetshulpen plannen hele week acties om hoger loon te eisen

De poetshulpen uit de dienstenchequesector plannen nieuwe acties. Volgende week willen ze de hele week actievoeren om hun eis om meer loon kracht bij te zetten. Dat melden de vakbonden.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen, conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar, 1,1 procent meer loon. De werkgevers willen evenwel niet verder gaan dan een eenmalige nettopremie in de vorm van een ecocheque van 130 euro.

Vorige week vond een eerste actie plaats, bij de groep Randstad. Volgende week volgen nieuwe acties, zegt Issam Benali, federaal secretaris van de socialistische vakbond. Het is de bedoeling de hele week actie te voeren, klinkt het.

Dinsdag volgen acties bij de West-Vlaamse groep Daenens, donderdag bij het Limburgse bedrijf Trixxo. “Beiden zijn grote spelers in de sector van de dienstencheques. Er is volgens hen geen geld voor meer loon, maar die bedrijven zijn gegroeid door kleinere bedrijven over te nemen. We willen hen op hun verantwoordelijkheid wijzen”, aldus Benali.

Nieuw overleg

Er volgen ook nog kleinere regionale acties op andere dagen volgende week. Alle bonden nemen eraan deel.

Op 13 december zitten vakbonden en werkgevers opnieuw bijeen. De bonden hopen op een doorbraak. “We hopen dat de poetshulpen de kerstvakantie kunnen ingaan met 1,1 procent meer loon. Maar ik vrees of het wel de goede richting uit zal gaan”, aldus nog Benali.