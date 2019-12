Gestaakte derby STVV- Racing Genk wordt niet opnieuw gespeeld

De Limburgse derby tussen STVV en Genk van 28 september zal niet opnieuw worden gespeeld. De 3-3 stand die op het scorebord stond toen de match werd stilgelegd, is definitief. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag beslist. Beide clubs worden ook gestraft met een boete, een match gedeeltelijk achter gesloten deuren en de verplichting om een sensibiliserende boodschap te verspreiden.

De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand door wangedrag van beide supporterclans. Nadat STVV-fans allerlei voorwerpen hadden gegooid in de richting van Genk-doelman Coucke, gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd vond STVV zijn tweede adem en kwam het terug tot 3-3.

Daarop gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten, onder meer door de plexiglazen kooi waarin ze stonden kapot te stampen. Een bezoekende fan geraakte zo het veld op. De politie kwam massaal tussen om escalatie te vermijden. Scheidsrechter Lawrence Visser lastte de wedstrijd vroegtijdig af, omdat match delegate Jean-François Crucke aangaf dat de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden.

De disciplinaire procedure omtrent de Limburgse derby op Stayen werd verspreid over twee zittingen gehouden. De gevorderde straffen waren niet min: twee punten aftrek, een replay achter gesloten deuren, een match achter gesloten deuren en de maximumboete van 5.000 euro. Genk en STVV pleitten voor een integrale replay, zonder andere straffen, omdat de correcte procedure niet werd gevolgd. De Geschillencommissie Hoger Beroep hield het na lang beraad in het midden.

STVV, Genk en het Bondsparket kunnen nog in beroep gaan tegen de sanctie. Dat gebeurt dan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).