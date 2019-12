Nieuwe bank NewB rondt de beoogde kaap van 35 miljoen euro

De coöperatieve NewB heeft de beoogde 35 miljoen euro binnengehaald, zo valt te lezen op de website van Newbe.coop. Twee weken geleden werd de kaap van de 30 miljoen euro al gerond, een voorwaarde om een banklicentie te kunnen aanvragen. Maar de coöperatieve besliste toen om nog 5 miljoen euro extra te zoeken. Investeerders hadden tot vandaag/middernacht de tijd om zich aan te melden.

Het definitieve bedrag zal vrijdagnamiddag worden afgeklopt. Het is niet de bedoeling om meer dan 35 miljoen euro op te halen. Het eventuele verschil zal worden teruggestort, verklaarde bestuurder Koen De Vidts.

Tegen februari of maart 2020 zou duidelijk moeten zijn of NewB een banklicentie krijgt van de Europese Centrale Bank. De aanvraag zit momenteel bij de Nationale Bank van België. Mochten de plannen toch nog mislukken, krijgt iedereen die aan de kapitaalronde deelnam zijn geld terug, belooft NewB.

Starten in mei

Als Europa groen licht geeft voor NewB, hoopt de coöperatieve rond mei haar bankactiviteiten te kunnen opstarten. Dat staat in het prospectus dat werd opgesteld voor de kapitaalronde. In een eerste fase zou de bank zich alleen op particulieren richten, met zichtrekeningen, spaarrekeningen en leningen op middellange termijn. Nadien zouden gelijkaardige producten volgen voor ngo’s, verenigingen en kleine ondernemingen, en ook beleggingsfondsen.

Uit het prospectus blijkt ook dat de NewB-spaarrekening niet-gereglementeerd zal zijn. Dat betekent dat ze niet verplicht is 0,11 procent rente uit te keren. De rente zal 0 procent bedragen, zeker tot eind 2024. De zichtrekening zal niet in het rood kunnen gaan. Klanten zullen ook een bankkaart kunnen krijgen (die 20 euro per jaar zou kosten). En geld afhalen aan een automaat zou 0,75 euro kosten.

Ethische en duurzame bank

In het businessplan gaat NewB onder meer uit van 108.000 zichtrekeningen en 35.000 spaarrekeningen tegen eind 2024. De bank verwacht de eerste jaren verlieslatend te zijn.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een “ethische en duurzame bank” te worden. “Het doel van NewB is eenvoudige en transparante bankdiensten aan te bieden die de beginselen van duurzaamheid en ethiek naleven”, zo staat ook in het prospectus