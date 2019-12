IJsbeer bespoten met graffiti, maar die vier tekens kunnen zijn dood betekenen: “Waarom doen ze dit?”

Onlangs werden beelden gemaakt van een met graffiti bespoten ijsbeer in Rusland. Dierenrechtenactivisten vrezen dat de ijsbeer moeite zal hebben om te jagen, nu hij zich minder kan camoufleren door het duidelijk zichtbare opschrift.

De beelden werden opgemerkt door Sergey Kavry, een lid van de Natuurbeschermingsorganisatie WWF en deelde de beelden op Facebook. “Waarom?”, schrijft Kavry. “Hij zal niet meer ongezien kunnen jagen.” En dat kan zijn dood betekenen. Wie de video gemaakt heeft, is niet bekend, net als de locatie.

Het teken ‘T-34’ dat op de beer is geschreven, is de naam van de tank die door de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd. Sommige Russen schilderen deze tekst vaak op hun auto om ‘Victory Day’ te vieren.

Lokale biologen proberen nu te achterhalen wie de beelden gemaakt heeft en wie verantwoordelijk is voor de actie. Wetenschappers veronderstellen dat het dier verdoofd moest worden om de letters erop te spuiten. Door klimaatveranderingen komen ijsberen vaker in contact met mensen. De dieren vinden steeds minder voedsel in hun natuurlijke habitat en gaan op zoek naar voedsel in steden in Noord-Rusland. Een stad in Nova Zembla, in het noorden van Rusland, zag in februari dit jaar een toestroom van meer dan 50 ijsberen.