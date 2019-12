“Vijftien Russische spionnen hebben via Frankrijk operaties uitgevoerd in heel Europa”

Vijftien Russische spionnen hebben de Franse Alpen gebruikt als uitvalsbasis voor operaties in heel Europa. Dat schrijft de Franse krant Le Monde in zijn editie van donderdag. Volgens de krant hebben Franse, Britse en Zwitserse contraspionagediensten de praktijken ontdekt.

Le Monde meldt dat de 15 officieren van de Russische militaire inlichtingendiensten (GROe), gespecialiseerd in onder meer moorden, sinds 2014 in Europa circuleren. Hun laatste passage in Frankrijk zou dateren van september 2018.

Een van de agenten zou door Londen geïdentificeerd zijn als een van de drie daders van de vergiftiging met het zenuwgas novitsjok van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, vorig jaar in het Britse Salisbury.

Beschuldigingen

De onthullingen van Le Monde komen er op een moment dat Duitsland Rusland ervan beschuldigt achter de moord op een Georgiër te zitten in augustus in Berlijn. Twee medewerkers van de Russische ambassade, die volgens Berlijn niet wilden meewerken aan het onderzoek, moeten meteen het land verlaten.

De spionnen behoren tot de eenheid 29155 van het 161ste speciaal opleidingscentrum van de GROe. “Deze eenheid houdt zich bezig met moorden, sabotage en meer heimelijke taken zoals het beheer van ‘dode brievenbussen’, de geheime manier van informatieuitwisseling die spionnen gebruiken”, aldus de krant.

Er werden geen wapens of materiaal in beslag genomen, en er werden ook nog geen lokale tussenpersonen geïdentificeerd. De vijftien officieren hebben klaarblijkelijk geen contact opgenomen met agenten van de Russische ambassade in Parijs.

Uitvalsbasis

Volgens Le Monde hebben de 15 Russische officieren verschillende keren in kleine plaatsen zoals Annemasse, Chamonix of Evian verbleven. Ze hebben geen operaties uitgevoerd in Frankrijk, maar wel in Groot-Brittannië, in Bulgarije, op de Krim, in Moldavië en in Montenegro. De Franse inlichtingendiensten gaan er dan ook van uit dat het departement Haute-Savoie, dat aan de grens ligt met Zwitserland en Italië, door de Russen enkel gebruikt werd als uitvalsbasis voor alle illegale operaties van eenheid 29155 in Europa.