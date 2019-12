Cafés en supermarkten dreigen zonder Stella, Jupiler en Hoegaarden te vallen

Sinds dinsdag ligt de productie stil en mag geen enkele vrachtwagen de brouwerij van Leuven, Jupille of Hoegaarden in of uit. Foto: BELGA

Het sociaal conflict bij AB InBev zit muurvast nu de vakbonden de blokkades van de brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden weigeren op te heffen. Dat was een eis van de directie om weer aan tafel te gaan. Cafés, supermarkten en drankencentrales dreigen vanaf volgende week droog te staan.

“Wij zullen die blokkades pas opheffen als er een signaal komt van de directie dat zij met een beter voorstel inzake werkzekerheids- en inkomensgarantie naar de onderhandelingstafel komt. Op dit ogenblik is alle vertrouwen in de directie over haar bedoelingen weg. We hebben al drie keer gepraat zonder dat er een beter voorstel op tafel kwam”, zegt vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV). Tot dan houden de actievoerders alle inkomende en vertrekkende vrachtwagens tegen. “Wij kunnen daar alleen maar akte van nemen, al betreuren wij dat ten zeerste”, zegt woordvoerder Laure Stuyck.

Voor de bierliefhebber is dit hoe dan ook slecht nieuws, want de bevoorrading ligt al sinds dinsdag stil. Bij Colruyt, Delhaize en drankencentrales klinkt het dat er nog voldoende bier in de winkels ligt, terwijl de cafés voorlopig nog bij de groothandel terechtkunnen. Maar als de situatie niet snel opgelost wordt, dreigen de depots leeg te geraken in de loop van volgende week, met lege rekken tot gevolg, zo valt overal te horen.

Drie jaarsalarissen

De vakbonden willen in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe CAO zoals bekend bij AB InBev een verbetering afdwingen van de regeling met betrekking tot de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Ze vragen onder meer een harmonizering van de regeling voor arbeiders en bedienden. Deze laatste hebben een minder gunstige regeling.

De directie heeft echter al enkele keren laten weten dat de bestaande regeling, waarbij arbeiders in dat geval recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijk gunstig is voor ons land. De blokkades hebben overigens vooralsnog geen impact op de bevoorrading van horeca en supermarkten. Wel zijn hierdoor een groot aantal werknemers in de brouwerijen technisch werkloos.