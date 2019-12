Familiale problemen houden Jonathan David uit selectie bij AA Gent

Jonathan David (19) zal AA Gent niet voorbij Charleroi helpen in de achste finale van de Croky Cup. De aanvaller is naar zijn geboorteland Canada gereisd omwille van familiale problemen. David gaat er een ziek familielid bijstaan.

Een serieuze aderlating voor de Buffalo’s: David was al goed voor 13 goals en 8 assists dit seizoen. Het is onduidelijk of de Canadese smaakmaker er terug bij zal zijn in de competitiematch op het veld van KV Kortrijk zondag.

Ook Elisha Owusu zat niet in de selectie van Thorup. De Franse middenvelder ontbrak met een blessure.