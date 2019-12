Hogere sterftecijfers op afdelingen waar minder verpleegkundigen staan

Drie patiënten op duizend overlijden onverwacht in het ziekenhuis. De sterfte is groter op afdelingen waar minder verpleegkundigen staan, zo blijkt uit een onderzoek waaraan zeven ziekenhuizen meewerkten. Conclusie: in Belgische ziekenhuizen hadden patiënten niet hoeven te sterven als er voldoende verpleegkundigen in de buurt waren geweest.