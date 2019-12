Studenten betogen tegen meeting met bekende plastisch chirurg: “Geen seksisme aan UGent”

Gent - Een groep studenten heeft woensdagavond geprotesteerd tegen een debat met Jeff Hoeyberghs in een auditorium van de UGent. De bekende plastische chirurg werd uitgenodigd door studentenvereniging KVHV om uitleg te geven bij uitspraken zoals: “vrouwen zouden verdorie blij moeten zijn met alle aandacht die ze krijgen van mannen.” “Seksistisch en compleet onaanvaardbaar”, klinkt het bij de demonstranten.

“Vrouwen zetten zichzelf buitenspel met de “MeToo” beweging. Ze zouden verdorie blij moeten zijn met alle aandacht die ze krijgen van mannen… Dames zouden beter hun vrouwelijkheid uitspelen om positieve dingen te doen, zoals hun mannen tevredenstellen. Ze mogen wat meer dankbaarheid tonen voor hetgeen de venten al voor hen gedaan hebben.”

Dat zei Jeff Hoeyberghs twee jaar geleden in het weekblad TV Familie. De bekende plastisch chirurg, die niet vies is van vrouwonvriendelijke uitspraken, komt vanavond spreken in een auditorium van de UGent. De meeting wordt georganiseerd door studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond), die Hoeyberghs’ vrouwonvriendelijke uitspraken gebruikt om reclame te maken voor het evenement. Maar dat lokt fel protest uit. Actief Linkse Studenten en Campagne Rosa organiseerden vanavond een protestactie tegen de “haatmeeting” in de Sint-Pietersnieuwstraat.

“Dat Hoeyberghs zo’n seksistische uitspraken vrijuit laat optekenen, ligt niet enkel aan het feit dat hij aandachtsgeil is”, klinkt het bij de demonstranten. “Het is vooral een symptoom van diepgeworteld en structureel seksisme dat nog steeds aanwezig is in onze maatschappij.”

Dries Van Langenhove

Het is niet de eerste keer dat een activiteit van de rechtse studentenvereniging stof doet opwaaien. In augustus werd een lezing van Dries Van Langenhove nog door de rector geannuleerd. Het federaal parlementslid voor Vlaams Belang was niet welkom wegens een risico op ernstige verstoring van de orde.

De demonstranten zijn de “haatmeetings” van het KVHV beu. “Genoeg is genoeg”, klinkt het. “Dat KVHV keer op keer middelen van de Universiteit Gent misbruikt om haat en seksisme te verspreiden is compleet onaanvaardbaar.”

“Flagrant tegen onze waarden”

De Universiteit Gent distantieert zich van het evenement. “De quotes van meneer Hoeyberghs zijn voor zijn rekening te nemen”, zegt woordvoerster Tine Dezeure. “Ze gaan flagrant in tegen onze waarden en we wensen er ons dan ook nadrukkelijk van te distantiëren.”

De meeting tegenhouden, was niet aan de orde. “Het event wordt georganiseerd door een erkende studentenvereniging”, aldus Dezeure. “In het kader van die erkenning kunnen studentenverenigingen gebruikmaken van de gebouwen van de UGent. Dit impliceert evenwel geenszins dat de UGent zich schaart achter meningen die worden geuit tijdens, voor of na evenementen die worden georganiseerd door studentenverenigingen.”