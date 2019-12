In steden waar Uber rondrijdt, wordt meer gedronken

Waar taxidienst Uber neerstrijkt, wordt meer gedronken. En nog geen klein beetje. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Louisville en Georgia State op basis van cijfers van de Amerikaanse Centres for Disease Control tussen 2009 en 2016.

De onderzoekers stelden vast dat het drankverbruik gemiddeld met 3 procent steeg in de jaren na de komst van Uber. Het bingedrinken (4 à 5 drankjes in twee uur) steeg met 8 procent en het zwaar drinken (drie keer of vaker bingedrinken per maand) met 9 procent. In die steden waar er tot de komst van Uber geen openbaar vervoer was, liggen de stijgingspercentages zelfs nog wat hoger.

Het goede nieuws is dan weer dat volgens andere studies het aantal alcoholgerelateerde verkeersdoden lager ligt in steden waar Uber actief is én dat de werkgelegenheid in de horeca er gemiddeld met 2 procent op vooruitgaat.