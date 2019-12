Moskou ontkent, maar sterke vermoedens dat Georgiër op klaarlichte dag in opdracht van Kremlin koudweg werd geëxecuteerd

Het Duitse Openbaar Ministerie meent over voldoende bewijs te beschikken dat een Georgiër die deze zomer in Berlijn werd doodgeschoten, is vermoord in opdracht van Moskou . Twee medewerkers van de Russische ambassade in Berlijn, wellicht agenten van de Russische geheime dienst GROe, zijn gisteren het land uitgezet.

Zelimchan Chan­gosjvili (40) werd op 23 augustus op klaarlichte dag in de buurt van de zoo van Berlijn koudweg geëxecuteerd met een pistool met geluidsdemper. Een Rus van 49, Vadim Sokolov, werd niet lang na de moord opgepakt als verdachte. Hij zit nog altijd in de gevangenis, maar zwijgt in alle talen.

Zelimchan Chan­gosjvili. Foto: facebook / RR

Dat het slachtoffer van de moord als rebellenleider in de Tsjetsjeense oorlog tegen de Russen had gevochten, deed de Duitsers vermoeden dat de Russische overheid achter de moord zou kunnen zitten. Het Kremlin heeft dat altijd staalhard ontkend.

De Duitse regering heeft de afgelopen weken en maanden bij de Russische ambassadeur Netschajev geregeld aangedrongen op medewerking aan het onderzoek, maar dat werd elke keer geweigerd. Dat is de reden waarom nu twee Russen – meer dan waarschijnlijk geheim agenten – het land zijn uitgewezen, liet de Duitse overheid in een officiële mededeling weten.

Skripal

De Duitsers hebben die beslissing genomen omdat ze al lang vermoeden dat de vermeende moordenaar Vadim Sokolov niet is wie hij beweerd te zijn. Volgens zijn paspoort is hij geboren in Irkoetsk in 1970 en woont hij in Sint-Petersburg. Maar in het Russische paspoortenregister komt niemand met die gegevens voor.

Zijn recent uitgegeven paspoort bevatte ook geen biometrische gegevens, hoewel Rusland al tien jaar biometrische gegevens gebruikt in reisdocumenten. Het document was uitgegeven door dezelfde afdeling die de paspoorten uitgaf van de twee Russische agenten die in Groot-Brittannië worden verdacht van de zenuwgasaanval op dubbelspion Sergej Skripal.

De Duitse onderzoekers kwamen er bovendien achter dan Vadim Sokolov opvallend hard lijkt op ene Vadim Krasikov uit Kazachstan, die in 2013 een Russische zakenman neerschoot. Biometrisch onderzoek van de foto’s van de twee toonde met 80 procent zekerheid aan dat Krasikov en Sokolov dezelfde man zijn. Het opsporingsbevel naar Krasikov dat de Russische justitie in 2014 had uitgevaardigd, werd in 2015 ineens ingetrokken. Kort daarna verscheen Vadim Sokolov ten tonele.

CIA

De Duitse overheid maakt uit al die toevalligheden op dat er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat Sokolov/Krasikov kan rekenen op bescherming van het Kremlin, waardoor het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren overging tot het uitzetten van twee Russische ambassademedewerkers.

Het feit dat het Duitse bondsparket het onderzoek nu gaat leiden, bevestigt de thesis dat volgens Duitsland de regering-Poetin de hand heeft in het liquideren van ex-rebellenleider Chan­gosjvili, die volgens de doorgaans goed geïnformeerde Duitse krant Die Zeit connecties zou hebben gehad met de CIA.