Opvallend: David Okereke moet bij Club Brugge al na een halfuur naar de kant in bekermatch tegen Oostende

Philippe Clement liet er bij Club Brugge in de bekermatch tegen KV Oostende geen gras over groeien. Na een vroege achterstand en amper een halfuur spelen werd de (onzichtbare) aanvaller David Okereke prompt vervangen door Charles De Ketelaere.

Philippe Clement greep in na de vroege achterstand op het veld van Oostende. Sylla bracht de kustploeg al na 3 minuten op voorsprong. Okereke was niet geblesseerd en De Ketelaere is bovendien een middenvelder. Percy Tau kwam centraal in de aanval, met jonge Belg in steun.