Nicole (73) die verdween na bezoek aan supermarkt is teruggevonden: "Mama zat onderkoeld in haar auto”

De 73-jarige Nicole Pinon, die afgelopen zaterdag spoorloos verdwenen was uit het Waalse Dinant, is woensdagavond teruggevonden in Ciney. Dat schrijft haar zoon op Facebook, meldt Sudpresse.

Nicole Pinon had haar woning in Sorinnes, deelgemeente van Dinant, zaterdag rond 15.45 uur verlaten. De 73-jarige vrouw zou samen met haar hond boodschappen gaan doen in de Lidl-supermarkt, maar kwam daarna niet meer thuis.

Dinsdag lanceerde de federale politie een opsporingsbericht naar de vrouw. Dat leverde een dag later al succes op. “Mama is onderkoeld teruggevonden in haar auto met haar hond in Ciney”, schrijft haar zoon op Facebook. “We wachten nu op de MUG. Meer informatie volgt.”

Ciney is op iets meer dan 10 kilometer van Sorinnes. Wat de vrouw daar deed, is niet geweten.