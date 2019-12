Hoe ‘The Irishman’ een loopje neemt met de verdwijning van vakbondsbaas Jimmy Hoffa

The Irishman is goed op weg naar een Oscar voor beste film. Een straffe cast én een zo mogelijk nog straffer misdaadmysterie: de verdwijning van de beruchte vakbondsbaas Jimmy Hoffa. Of toch een versie ervan. Al veertien mensen hebben door de jaren heen beweerd dat zíj het waren die Hoffa hadden vermoord. Maar niemand bevestigt dat de ‘Irishman’ erachter zat.