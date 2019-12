Mourinho verliest met Tottenham van ex-club Manchester United, Dendoncker scoort en wint met Wolverhampton

Het midweekvoetbal in de Premier League stond volledig in het teken van de terugkeer van José Mourinho naar zijn ex-club Manchester United. De Spurs keerden echter met lege handen terug na twee doelpunten van Marcus Rashford. Leander Dendoncker deed met Wolverhampton wel een uitstekende zaak, de Wolves wippen naar de 5e plek dankzij zijn doelpunt.

“Manchester United is veruit de sterkste tegenstander die ik in mijn korte periode bij Tottenham tegenkom”, kondigde José Mourinho vooraf aan. De Portugees kreeg gelijk: United trakteerde de Portugees op zijn eerste verlies.

Hij kreeg alvast een warm onthaal op Old Trafford: Marcus Rashford zette zijn ex-coach na 7 minuten al op achterstand. Toch gingen we met een gelijke stand rusten. Dele Alli (en niet zijn broer) hing de bordjes gelijk voor de Spurs.

Dezelfde Marcus Rashford zorgde vanop de stip voor snelle voorsprong voor de thuisploeg na de rust. Het bleek voldoende om de 3 punten in Manchester te houden. Mourinho bracht Christian Eriksen en Tanguy Ndombele nog in het veld, maar ook zij konden het tij niet keren. Rode DuivelsJan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Leander Dendoncker schenkt Wolverhampton de overwinning Foto: REUTERS

Bij Wolverhampton was Leander Dendoncker beslissend tegen West Ham United. De Rode Duivel was trefzeker op een hoekschop van Joao Moutinho. De thuisoverwinning levert Wolverhampton een vijfde plek op in de Premier League.

Youri Tielemans beleefde een lastige avond met Leicester City tegen Watford. Hij werd vervangen na 70 minuten, Dennis Praet kwam op het veld na de rust. Topschutter Jamie Vardy verloste de Foxes vanop de stip. Leicester blijft zo de eerste achtervolger van leider Liverpool, dat later nog speelt.

In Chelsea tegen Aston Villa maakten de youngsters het verschil op Stamford Bridge. Tammy Abraham en Mason Mount zorgden voor een 2-1 overwinning. Michy Batshuayi moest opnieuw tevreden zijn met een handvol speelminuten.