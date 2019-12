Mignolet trekt Club Brugge over de streep tegen Oostende:“Ik wist op voorhand waar ze gingen trappen”

Club Brugge kroop door het oog van de naald op het veld van KV Oostende. Doelman Simon Mignolet was de held in de strafschoppenreeks voor blauwzwart. Hij toonde zich andermaal een specialist in het stoppen van elfmeters.

Simon Mignolet kende een rustige avond aan de kust, maar moest toch vol aan de bak tijdens de strafschoppen. “Van vier van de vijf spelers kende ik de kant door ze vooraf te bestuderen. Enkel die van Ndenbe kende ik eigenlijk niet, maar ook zijn penalty koos ik uiteindelijk de goede kant. Of ik een specialist ben? Ik heb altijd al veel strafschoppen gepakt in mijn carrière. Ik ben groot en heb een redelijke spanwijdte, dus dat is redelijk logisch.”

De kwalificatie was wel verdiend volgens de Rode Duivel: “We beginnen niet goed aan de wedstrijd en de coach heeft dat ook laten blijken tijdens de rust. Maar daarna hebben we kansen genoeg afgedwongen om te winnen. We raken ook drie keer de lat en mijn collega aan de overkant speelt een prima wedstrijd. Het was ook zijn verdienste dat we niet scoren. Uiteindelijk zijn we waar we wilden: in de volgende ronde van de beker. Want dit is echt wel een doel voor ons. Maar het was zeker niet onze beste wedstrijd.”

Wout Faes troost Renato Neto, die een strafschop miste Foto: BELGA

Tegenstander Wout Faes speelde een verdienstelijke wedstrijd, maar was erg teleurgesteld na afloop: “Als je de kleedkamer binnenkomt, zie je natuurlijk enkel ontgoocheling. Dat is logisch. Maar als we morgen opstaan zullen we wellicht fier kunnen terugkijken op een hele goede wedstrijd. We hebben opnieuw geen geluk met penalty’s, net als vorig jaar in de beker. Met Mignolet hebben ze beste keeper in België. Het blijft heel sterk dat ze die hebben kunnen halen.”

De kapitein van Oostende kiijkt wel al vooruit: “Na Anderlecht zijn we blij dat er eindelijk een déclic is: wat een overwinning kan veranderen. We waren helemaal niet vergeten dat we goed konden voetballen. Nu willen we zondag in Eupen iets gaan pakken en zo ons in de veiligheid spelen.”