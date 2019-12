Anderlecht onder hoogspanning: bij bekeruitschakeling dreigen fans zich tegen Marc Coucke te keren

Anderlecht moet redden wat er te redden valt. Aangezien Play-off 1 stilaan een utopie wordt, is de beker extreem belangrijk geworden met het oog op Europees voetbal. Een uitschakeling tegen Moeskroen is sowieso geen optie. Loopt het toch fout, dan zal niet Vincent Kompany de kop van Jut zijn, maar eerder voorzitter Marc Coucke. Jürgen Geril

Hoe slecht het ook gaat in de competitie, de Anderlecht-fans vullen straks het volledige uitvak in Moeskroen. Maar liefst 1.100 man trekt naar Le Canonnier voor de 1/8ste finales van de beker. De aanhang gaat nog een keer voluit achter de ploeg staan, nadat een supportersdelegatie dinsdag een positief gesprek had met Kompany en co. “Als Anderlecht-speler moet je met druk om kunnen, maar het is een geruststelling voor de jongens dat ze steun zullen krijgen”, aldus trainer Frank Vercauteren.

Al hangt alles natuurlijk af van het geleverde spel en het resultaat. Paars-wit rekent nog op Europees voetbal en als het niet via de competitie kan, dan geeft de beker een extra kans. Daarom zou een uitschakeling onverteerbaar zijn. “Ik denk wel dat we klaar zijn om door te stoten. Er was mentaal oplapwerk na Oostende, maar ons doel is duidelijk.”

De harde kern is evenwel sceptisch. Zij waren dinsdag niet aanwezig op het overleg met de club en wachten de prestatie in de cup af. Volgens insiders zijn er al spandoeken tegen Marc Coucke in de maak. Bij een uitschakeling gaan de diehards zich niet richten tegen Vincent Kompany en de jonge spelers -– die aanbidden ze – maar wel tegen de voorzitter. Dan zullen de verwijten aan het adres van Coucke luiden dat de kern niet uitgebalanceerd is, dat er weinig geld is om bij te sturen en dat hij wispelturig is. Als het zover komt, zal de president het zelf aanschouwen. Marc Coucke wordt immers op Le Canonnier verwacht. Dit keer ín de tribune.

Veel druk

Het bestuur voerde ook zelf de druk op door te zeggen dat de beker “hyperbelangrijk” is geworden. Coucke noemde de afgelopen twee competitiematchen – 1 op 6 tegen Kortrijk en Oostende – Anderlecht onwaardig en Verschueren hekelde vooral het gebrek aan grinta. “Anderlecht onwaardig?”, repliceerde Vercauteren? “Dat heb ik niet gehoord en ik ga er geen commentaar op geven. Wat het gebrek aan grinta betreft, ga ik de spelers beschermen. Dat is een beetje cliché. De spelers gaven zich en liepen wel, maar op Oostende kregen we een mentale klap door snel op achterstand te komen. We zijn nog niet zover dat we ons daar zomaar overzetten, maar de ploeg groeit wel.”

Met het oog op de beker trainde Anderlecht wel op penalty’s. Het probleem is dat paars-wit geen te goeie bekerreputatie heeft. De laatste bekerwinst dateert van 2008 en de laatste finale van 2015. De voorbije vier jaar ging RSCA er telkens uit in de 1/16de of 1/8ste finales.