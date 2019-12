Aleix Garcia vanavond oog in oog met zijn vroegere kapitein: “Ik wens Vincent de situatie bij Anderlecht echt niet toe. Maar laten we ze toch maar gewoon uitschakelen”

Quizvraag: speelde er ooit al een speler van Moeskroen tegen Real Madrid, FC Barcelona en Chelsea? U antwoordt wellicht ‘neen’, maar dat is dan zonder ene Aleix Garcia (22) gerekend. Wat doet de Spaanse middenvelder na passages in La Liga en de Premier League in godsnaam in Henegouwen? “Ik voel me hier al thuis. Ik zie de Belgische competitie ook niet noodzakelijk als een tussenstop.”