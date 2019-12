Trebel fit voor bekerduel van Anderlecht in Moeskroen, Chadli onzeker

Past Anderlecht zijn veldbezetting opnieuw aan en gaat het op Moeskroen weer met twee controlerende middenvelders voetballen? Frank Vercauteren gaf wel aan dat hij het systeem-Kompany zal blijven volgen, maar misschien wil hij toch meer controle op het middenveld.

Adrien Trebel is alleszins weer fit na zijn knieblessure en kan voor meer balans in het team zorgen. Nacer Chadli is dan weer erg onzeker. De Rode Duivel sukkelt met de enkel en trainde twee dagen niet mee.

Ook Kompany wordt van nabij opgevolgd na zijn hamstringblessure. De speler-manager had geen reactie na het duel op Oostende, maar voorzichtigheid blijft geboden. Dat geldt ook voor Sandler, die enkele complicaties had na zijn knieblessure.