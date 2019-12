Geen replay voor gestaakte Limburgse derby

Dat heeft de Geschillencommissie in Hoger Beroep gisteren beslist. Ze kwam tot een salomonsoordeel omdat de correcte procedure niet gevolgd werd aangezien politie en veiligheidsdiensten niet geraadpleegd werden alvorens de wedstrijd werd stilgelegd. Daarom ontsnappen de twee clubs aan een aftrek van twee punten, een integrale replay vanaf de eerste minuut én een extra thuismatch achter gesloten deuren, zoals gevraagd werd door bondsprocureur Wagner. Wel werden de clubs veroordeeld tot een boete van 5.000 euro en het sluiten van een gedeelte van het stadion bij ‘de eerste reglementair nuttige thuiswedstrijd’.

Daarnaast worden de clubs ook verplicht om voortaan voor elke match een 'sensibiliserende boodschap' te verspreiden via de LED-boarding. Zowel de clubs als het bondsparket kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis. STVV-voorzitter David Meekers liet meteen weten dat zijn club dat niet zal doen. Bij Genk willen ze geen overhaaste beslissing nemen. De beroepstermijn is zeven dagen. Een eventueel beroep zou behandeld moeten worden door het BAS, maar de kans is klein dat het zover komt. (thst, mg)