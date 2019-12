Belgische fintechs haalden in drie jaar tijd 118 miljoen euro op

De Belgische fintechs, innovatieve technologiebedrijfjes in de financiële sector, haalden de voorbije drie jaar 118 miljoen euro aan vers kapitaal op bij investeerders, zo staat te lezen in de tweede Fintechbarometer die woensdag is voorgesteld.

Uit die cijfers blijkt ook dat een Belgisch fintechbedrijf nu gemiddeld 6,8 miljoen euro waard is, tegenover minder dan 5 miljoen een jaar geleden. Ruim een kwart (26 procent) wordt intussen al op meer dan 15 miljoen euro gewaardeerd. Het gros van de fintechbedrijven is vooral actief op de business-to-businessmarkt, slechts 15 procent werkt aan oplossingen die rechtstreeks op de consument gericht zijn. (krs)