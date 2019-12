Gepensioneerde kompels roepen hulp Sint-Barbara in

Zowat 400 mijnwerkers zijn woensdag, niet toevallig op de feestdag van hun patroonheilige Sint-Barbara, afgezakt naar Brussel om er te betogen aan de Pensioentoren. Ze eisen dat de berekening voor hun pensioen herzien wordt.

De gepensioneerde kompels van de Vriendenkring Kempische Steenkoolmijnen stellen dat hun pensioen momenteel berekend wordt op 25/30ste, in plaats van op 30/30ste zoals de wet voorschrijft. Ondergrondse mijnwerkers mochten namelijk na 25 jaar met pensioen vanwege de zwaarte van het werk, maar kregen dan wel een pensioen gelijkgesteld aan 30 jaar werk. Nu blijkt dat slechts 25/30ste in rekening wordt gebracht en zo lopen de mijnwerkers naar eigen zeggen 200 euro per maand mis.

De actievoerders kregen van directeur-generaal ad interim Claude Schotte alvast de belofte dat er een werkgroep komt om het dossier verder uit te pluizen. Op 18 december komt die een eerste keer samen. (krs)