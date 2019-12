Ruim vijftig mensen verdronken voor de kust van Mauritanië

Voor de kust van Mauritanië is een schip met migranten aan boord gezonken. Daarbij zijn minstens 57 mensen om het leven gekomen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) woensdagavond.

Laura Lungarotti, hoofd van de IOM-missie in het West-Afrikaanse land, liet via Twitter weten dat 57 overlijdens werden bevestigd en dat de reddingsoperatie nog aan de gang is.

Lungarotti verklaarde ook dat de IOM met de autoriteiten van Mauritanië en met het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) samenwerkt “om de 83 migranten uit Gambia die de schipbreuk overleefden, eerste hulp en medische bijstand te verlenen”.

Volgens de overlevenden zou het schip op 27 november Gambia hebben verlaten met minstens 150 mensen aan boord en raakte het kort voor het Mauritanië zou bereiken in brandstofnood.

Een van de dodelijkste incidenten

Hoewel West-Afrika enkele van de snelst groeiende economieën van het continent heeft, kan het vooralsnog niet genoeg jobs creëren voor zijn explosief groeiende jonge bevolking. Als gevolg blijven migranten langs verraderlijke wegen richting Europa trekken.

De gevaarlijke passage tussen West-Afrika en Spanje was ooit een belangrijke vluchtroute voor migranten om in Europa te geraken. Dit incident is een van de dodelijkste sinds de pogingen om over te steken afnamen nadat Spanje haar patrouilles langs de kust opvoerde.