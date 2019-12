Minder bedienden krijgen bonus

Het percentage bedienden in de privésector dat een bonus krijgt, daalt van 27,6 procent vorig jaar naar 20,9 procent dit jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de hr-dienstverlener Acerta, zo schrijft De Tijd.

De daling wijst erop dat de marges bij de bedrijven het voorbije jaar kleiner zijn geworden, waardoor minder ruimte is om financiële extra’s uit te delen. Daarnaast kiezen bedrijven vaker voor andere manieren om hun werknemers te motiveren.

De populairste formule voor een bonus is de collectieve loonbonus die aan alle of een categorie van werknemers wordt betaald voor het behalen van een specifiek doel. Die is goed voor gemiddeld 1.229 euro. Individuele bonussen worden minder vaak uitbetaald, maar de bedragen zijn hoger: gemiddeld 7.899 euro.