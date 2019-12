Prins Andrew mogelijk verbannen van kerstviering

De Britse prins Andrew zal misschien niet aanwezig zijn tijdens de koninklijke kerkdienst op kerstdag Dat meldt de Daily Mail. In de nasleep van het Epstein-schandaal wordt er gevreesd dat betogers tegen seksueel misbruik zich onder het publiek zouden mengen.

Het personeel aan van het Britse Koningshuis is bezorgd dat de kerstviering dit jaar niet zonder incidenten zal verlopen. De mogelijkheid bestaat dat prins Andrew verbannen zal worden van de kerkelijke viering om te vermijden dat betogers zich onder de gasten zouden mengen.

De prins ligt al enige tijd onder vuur voor zijn betrokkenheid in het Epstein-schandaal. Vorige maand legde hij al zijn publieke functies langs zich neer na een desastreus interview met de BBC over Epstein en de aanklacht dat hij met een 17-jarige meisje naar bed zou zijn gegaan. De prins ontkent die aanklachten. “Er zijn ernstige bezorgdheden over betogers tegen seksueel misbruik die zich willen mengen in het publiek en de prins publiekelijk willen uitjouwen”, zei een insider tegen The Sun. “Ze weten dat media van over heel de wereld aanwezig zal zijn en het zou het nieuws van die dag domineren.” Maar volgens de bron kan het ook zijn dat de prins er zelf op aandringt om aanwezig te kunnen zijn op de viering.

