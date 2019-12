Clasico in gevaar voor Eden Hazard: één week na tackle van Thomas Meunier loopt hij nog altijd op krukken

De kans is reëel dat Eden Hazard niet fit geraakt voor de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid op woensdag 18 december. De Spaanse sportkrant Marca stelde vast dat de Rode Duivel één week nadat hij geblesseerd het veld moest verlaten door een tackle van België-ploegmaat Thomas Meunier nog steeds op krukken loopt.

Woensdagavond was teambuilding voor de spelers van Real. De spelers en staf bliezen verzamelen in het Madrileens restaurant Filandon voor een kerstdiner. De Spaanse pers, die er voor de gelegenheid massaal had postgevat, zag echter hoe de enkelblessure van Eden Hazard nog steeds niet gebeterd lijkt. De Rode Duivel, die een lift kreeg van ploegmaat en landgenoot Thibaut Courtois, loopt volgens Marca nog steeds op krukken en kan zijn enkel blijkbaar amper ondersteunen.

Dat is slechts nieuws voor Hazard en de Koninklijke, waar eerst gedacht werd dat de Belg slechts tien dagen aan de kant zou staan. De kans wordt zo groot dat de Rode Duivel zijn eerste Clasico, de altijd beladen topper tussen Real Madrid en Barcelona, zal moeten missen. Die match staat op woensdag 18 december op het programma.