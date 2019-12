SP.A en Groen dringen bij Demir aan op totaalverbod op afsluiten drinkwater

Parlementsleden Hannes Anaf (sp.a) en Johan Danen (Groen) dringen bij minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan op de invoering van een totaalverbod op het afsluiten van drinkwater. Anaf en Danen hebben daarvoor een motie ingediend in het Vlaams Parlement.

“Water is een basisrecht. Niemand kan zonder”, zeggen Anaf en Danen. “Het aantal afsluitingen is het afgelopen jaar wel gedaald van 1.962 in 2017 naar 920 afsluitingen in 2018, maar wij willen gaan voor een totaalverbod”, klinkt het. Alleen in geval van zware fraude of gevaar zou het water nog mogen afgesloten worden.

Minister Demir liet eerder zelf al verstaan dat ze af wil van de verplichte afsluitingen van drinkwater. “De toevoer afsluiten omdat een gezin zijn factuur niet kan betalen is niet van deze tijd”, zei ze daarover vorige maand. “Ik wil alles op alles zetten om tot een Vlaanderen te komen waar geen afsluitingen zijn. Als je systematisch de factuur niet betaalt, zou er toch een minimum aan basisvoorziening moeten worden voorzien. Daarnaast moeten we inzetten op het zoeken naar oplossingen zodat die personen via afbetaling kunnen werken.”

Anaf en Danen vinden dat Demir naast woorden nu ook daden moet tonen. “Als ze consequent is, zal ze onze motie steunen”, zeggen de parlementsleden.