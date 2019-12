Uitstel in zaak tafelschuimster na psychiatrisch onderzoek

Nadine W., de tafelschuimster die “de schrik van de kusthoreca” genoemd wordt, is psychiatrisch onderzocht en ze krijgt momenteel een behandeling in de gevangenis. Dat bleek donderdag voor de Gentse correctionele rechtbank, waar de vrouw zich moet verantwoorden voor vijf feiten in Gent.

De vrouw zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd.

De Gentse correctionele rechtbank beval in september een psychiatrisch onderzoek in het kader van de interneringswet. Het verslag is nog niet definitief maar de vrouw krijgt momenteel een behandeling en medicatie in de gevangenis. “Deze zaak is een symbooldossier voor andere zaken die nog lopen”, stelde haar advocaat donderdag in de rechtbank. De zaak werd uitgesteld naar 10 januari. Daarna zal beslist worden of de vrouw geïnterneerd wordt.