Na staking en opstapeling huisvuil: akkoord bij Ivago over nieuwe cao

Gent - In Gent heeft het personeel van Ivago een cao voor de komende drie jaar goedgekeurd. Dat meldt de directie. Vorige week brak nog een spontane staking uit.

Het akkoord biedt een verhoging van de loonschalen, een netto-koopkrachtverhoging van 187 euro, een vast contract voor vijftien medewerkers en een proefproject rond thuiswerk voor bedienden.

Dat zo snel een akkoord werd bereikt is opmerkelijk. Vorige week nog brak een spontane staking uit en werd in sommige Gentse wijken het huisvuil niet opgehaald. Niet alle personeelsleden staakten mee, maar toch ontsierden de opgestapelde vuilniszakken dagenlang het straatbeeld.

“Evenwichtig akkoord”

Maar de onrust bij het personeel werd weggenomen en uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt voor de komende drie jaar. “Dit is een eerste stap om verder te bouwen aan een propere stad”, zegt Ivago-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen) die verbaasd was over de staking vorige week. “We hebben altijd een constructieve houding behouden. Finaal hebben we een evenwichtig akkoord. Er zitten vaste bedragen in, en dat is niet onbelangrijk voor de jonge medewerkers en de mensen met een lager loon. Het is goed dat er een tandje wordt bijgestoken op het vlak van respect.”

De cao voorziet ook de mogelijkheid om één dag spoedverlof te nemen en extra investeringen in ergonomie, vooral met betrekking tot de inzameling van glas.

Opvallend: er komt ook een aanwezigheidsbeleid om het grote aantal zieken en afwezigen tegen te gaan. Dat is volgens Van Braeckevelt een echte uitdaging. “Het is een kostelijke affaire om voor vervanging te zorgen”, aldus de schepen. Het personeel wordt extra aangemoedigd om aanwezig te zijn. De jaarlijkse prestatiepremie wordt daarvoor aangepast aan het aantal gewerkte uren.

Extra personeel

Er zijn nóg veranderingen op til bij Ivago die niet in de cao staan. Zo krijgt de afvalintercommunale de komende jaren extra personeel. In 2022 worden de recyclageparken omgebouwd om beter te kunnen inspelen op circulaire economie en er worden extra parkwachters ingezet. Er vloeien deze bestuursperiode meer middelen naar Ivago. Het precieze budget wordt volgende week toegelicht in een commissie van de gemeenteraad.