Ochtendploeg AB InBev in Leuven niet aan het werk

Leuven - Bij brouwer AB InBev is de rust nog niet weergekeerd na het opheffen van de blokkades afgelopen nacht. Donderdag is de ochtendploeg in Leuven niet aan het werk gegaan, melden verschillende media. In Jupille en Hoegaarden, waar woensdag nog blokkades stonden, wordt er wel gewerkt. De directie wil geen commentaar kwijt.

Woensdagavond laat werden de vakbondsblokkades aan de brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden opgeheven. Dat gebeurde op bevel van een Leuvense rechter, na een eenzijdig verzoekschrift van de directie van AB InBev.

LEES OOK. Vakbonden AB InBev weigerenblokkades brouwerijen op te heffen

Het opheffen van de blokkades was een voorwaarde van de directie om de onderhandelingen met de vakbonden te hervatten. Dat zou normaal vrijdag gebeuren, al is niet duidelijk of de spontane staking van de ochtendploeg in Leuven roet in het eten kan gooien.

Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan. De vakbonden willen een betere regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Ze vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor arbeiders en bedienden, want deze laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het.

Maar volgens de directie is de bestaande regeling, waarbij arbeiders bij vermindering van de tewerkstelling recht hebben op drie jaarsalarissen bovenop de wettelijk verplichte vergoedingen, uitzonderlijk gunstig voor ons land. De directie legde naar eigen zeggen al verbetervoorstellen op tafel, maar die zijn voor de vakbonden vooralsnog onvoldoende.