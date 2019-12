Tot negen jaar cel voor accijnsfraude op grote schaal

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft Leonardo F. en Sammy K. donderdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen en acht jaar en een geldboete van 900.000 euro. De twee stonden aan het hoofd van een bende die op grote schaal accijnsfraude op sigaretten en alcohol pleegde. Ze opereerde vanuit Limburg en maakte per transport tussen de 900.000 en 13 miljoen euro buit. De beide kopstukken kregen ook een beroepsverbod van tien jaar.

Er stonden 13 beklaagden terecht. Twee mannen van wie de namen voorkwamen op de documenten van vijf onderschepte containers in Antwerpen, moeten aan de Belgische Staat een schadevergoeding van meer dan 106 miljoen euro betalen voor de ontdoken accijnzen op 82 miljoen sigaretten.

De criminele organisatie ontdook op grote schaal de accijnzen door in containers grote hoeveelheden sigaretten en alcohol te verstoppen achter een lading diepvriesgroenten of meubels. In het EMCS-systeem, waarin de accijnzen op goederen in internationale transporten moeten worden ingevoerd, werd aangegeven dat de containers helemaal gevuld waren met de goederen met een lage accijnsheffing. De sigaretten en alcohol werden vervolgens verkocht op de zwarte markt. Op die manier zou de bende tussen de 66 en 132 miljoen euro aan accijnzen in eigen zak gestoken hebben.

De advocaten van de twee kopstukken gaan het uitgebreide vonnis eerst bestuderen. Ze beslissen dan of ze in beroep gaan tegen de uitspraak.