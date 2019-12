Jongen gewond na steekpartij op middelbare school in Temse

Temse - Op een middelbare school in Temse heeft donderdagochtend een steekpartij plaatsgevonden, zo bevestigt de directie. Bij het incident is één jongere gewond geraakt.

Op de middelbare school Lyceum aan de Stroom zou een meisje vanochtend een jongen aangevallen hebben. Beiden zijn leerlingen op de school, maar de jongen zou wel pas recent zijn ingeschreven.

Volgens andere leerlingen zouden de twee gisteren al ruzie gemaakt hebben, en zou het meisje vandaag een mes hebben meegenomen naar school. Daar zou ze de jongen mee in het been gestoken hebben. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou in de loop van de dag wel al naar huis mogen.

Later op de dag communiceert de schooldirectie officieel.