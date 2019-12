Voor het eerst minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen dankzij bevolkingsonderzoek

De screening van de bevolking op kanker werpt zijn vruchten af. Het aantal gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen ligt voor het eerst lager dan in 2013, toen het brede bevolkingsonderzoek startte. “We zien dat mensen een betere genezingskans hebben”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Het preventiebeleid rond kanker werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018 van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en Stichting Kankerregister. Zij voeren de bevolkingsonderzoeken naar kanker uit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Het aantal gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen ligt voor het eerst lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek in 2013. Ook komen er minder vergevorderde borstkankers voor bij vrouwen die zich regelmatig laten screenen in vergelijking met vrouwen die nooit deelnemen.

“We zien dat die onderzoeken erin slagen kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben. Maar we moeten blijven zoeken naar manieren om mensen goed te informeren zodat meer mensen zich laten screenen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden alle Vlamingen tussen 51 en 74 uitgenodigd om een staal van hun stoelgang op te sturen.

“Maar liefst driekwart van de kankers die gevonden worden bij deelnemers aan het bevolkingsonderzoek hebben een vroegtijdig en dus goed behandelbaar stadium”, zegt Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. “Bij niet-deelnemers is dit voor ‘slechts’ 41 procent van de gediagnosticeerde kankers het geval.”

Vanaf volgend jaar worden ook de 50-jarigen uitgenodigd om deel te nemen aan de screening naar dikkedarmkanker.

Borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Met een dekkingsgraad van 62,5% zit Vlaanderen bijna op de Europese richtlijn. Ook hier bewijst preventief screenen zijn nut: bij vrouwen die zich laten screenen komen er significant meer vroegtijdige borstkankers en significant minder vergevorderde borstkankers voor dan bij vrouwen die zich nooit laten screenen.

Baarmoederhalskanker

Wat wel opvalt: het aantal jonge vrouwen dat een uitstrijkje laat nemen om baarmoederhalskanker op te sporen, dáált.

“In 2013 had 64,8% van de vrouwen in deze leeftijdscategorie nog een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen, in 2018 is dat nog maar 60,7 procent”, zegt Martens. “We vragen aan huisartsen en gynaecologen om tijdens een consult voor anticonceptie ook een preventief uitstrijkje ter sprake te brengen”.”

In tegenstelling tot de jongste leeftijdsgroep stijgt de deelname in de oudere groep in het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker wel.