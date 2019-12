Een foto van Romelu Lukaku met de kop ‘Black Friday’: ophef rond voorpagina Italiaanse krant

Black Friday. Het staat in koeien van letters op de voorpagina van Corriere dello Sport, met links een foto van Romelu Lukaku (Inter) en rechts een foto van zijn voormalige ploegmaat Chris Smalling (AS Roma). Ophefmakend, en dat is nog zacht uitgedrukt - Italië kreunt momenteel onder de racistische incidenten in het voetbal. AS Roma, de werkgever van Smalling, noemt de kop in een eerste reactie “vreselijk”.

In de tekst boven ’Black Friday’ legt het Italiaanse sportblad zijn titel uit als “de Scudetto (de landstitel, nvdr) staat in de aanbieding”. Dat verwijst naar het recente puntenverlies van Juventus, dat de voorbije acht jaar telkens kampioen speelde in Italië, waardoor het Inter van Romelu Lukaku de leiding heeft overgenomen. En de topper tussen Inter en AS Roma, die op vrijdag gepland staat, is ook een duel tussen Lukaku en Smalling, twee spelers met een donkere huidskleur die vorig seizoen voor Manchester United speelden.

Maar de titel in combinatie met de foto’s lijkt zo vooral toch in te spelen op het racistische sfeertje dat er de laatste tijd rond het Italiaanse voetbal hangt. Romelu Lukaku klaagde twee maanden geleden de oerwoudgeluiden aan die hij naar het hoofd kreeg in Cagliari. Vorige maand wilde Hellas Verona-spits Mario Balotelli dan weer van het veld stappen om dezelfde reden. Fare, het netwerk dat racisme binnen het Europese voetbal probeert te bestrijden, reageerde scherp. “De media voeden racisme elke dag”, klonk het onverbloemd op Twitter.

Ook AS Roma, werkgever van Smalling, veroordeelde de titel. “Nochtans was het artikel op zich goed bedoeld”, reageerde Paul Rogers, Chief Strategy Officer van AS Roma, bij de BBC. “De boodschap was zelfs antiracistisch. Alleen wordt die totaal overschaduwd door die onverstandige kop. Op sociale media zien we al dat meer mensen die kop zullen zien dan dat ze het artikel zullen lezen. Daar komen alleen maar meer problemen van, terwijl wij net komaf proberen te maken met racisme in het Italiaanse voetbal.”