Vrijgesproken arts sleept staat voor rechter, maar gaat volgens het gerecht een brug te ver: “geen sprake van dwaling in arrest”

Dat Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de gifmoord op zijn echtgenote, de Belgische Staat voor de rechter wil slepen, is volgens het gerecht een brug te ver. “Het hof van beroep sprak hem vrij wegens twijfel, maar er is geen sprake van dwaling in het arrest, dat bovendien nog niet definitief is”, stellen gerechtelijke bronnen.

De man werd beschuldigd van poging tot gifmoord. Zijn 40-jarige vrouw werd in juli 2009 een eerste keer naar het ziekenhuis gebracht met een hoge dosis insuline in het bloed. Door toedoen van het medische personeel kon de vrouw nog gered worden. Maar op 6 oktober 2009 had de vrouw een cardiorespiratoir arrest en ze overleed door orgaanfalen.

Volgens de rechtbank in Oudenaarde had de spoedarts haar tot twee maal toe vergiftigd, onder meer met insuline en morfine. Hij kreeg 24 jaar cel, maar ging in beroep en kreeg daarbij ook de steun van de familie van zijn vrouw en zijn dochter.

Het hof van beroep in Gent sprak de man vrij op grond van twijfel. Zijn advocate Ann Van de Steen liet donderdag weten dat ze een procedure start tegen de Belgische Staat. “De motivering van het hof van beroep is klaar en duidelijk. In dit dossier zijn dwalingen gebeurd. We hebben het recht op eerherstel. De naam van mijn cliënt moet gezuiverd worden”, zei de advocate aan het Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

“Het hof van beroep sprak hem vrij wegens twijfel, maar er is geen sprake van dwaling in het arrest. Het is bovendien nog niet definitief, want er is nog cassatieberoep mogelijk”, klinkt het in gerechtelijke bronnen, die zich verzetten tegen de procedure. “De man heeft nooit een dag in de cel gezeten. De gewone gerechtsgang is gevolgd en er is geen schending van de redelijke termijn uitgesproken.”

Het hof spreekt niet van dwaling, zo blijkt uit het arrest. “Er zijn onvoldoende zekere elementen die erop wijzen dat de insuline werd toegediend op het moment dat de ambulanciers in de woning van de beklaagde en het slachtoffer aanwezig waren”, oordeelde het hof over de moordpoging in juli. “De ambulanciers konden geen enkel letsel vaststellen: geen prikwonden of sporen van slagen.” Voor het hof voldoende twijfel om hem voor de moordpoging vrij te spreken.

Ook voor de moord in oktober was er volgens het hof twijfel. “De voorhanden zijnde toxicologische gegevens zijn echter onvoldoende zeker om met zekerheid vast te stellen dat een hoge dosis morfine aan de basis ligt van het overlijden van het slachtoffer en hierop een schuldigverklaring van de beklaagde te gronden.”