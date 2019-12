Belgische technologie aan boord van lanceerklare Amerikaanse ruimtecargo

Indien het weer het donderdag toelaat, in tegenstelling tot woensdag, slingert een Falcon-9 draagraket een onbemande Dragon-cargo naar het Internationaal Ruimtestation. Het Amerikaanse vrachtruimteschip vervoert ook wetenschap en technologie uit België.

Woensdag zorgde slecht weer ervoor dat het ruimtevaartbedrijf SpaceX zijn Falcon en zijn Dragon niet kon lanceren vanop Cape Canaveral in Florida. De lancering voor rekening van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is nu voor donderdag 18.29 uur Belgische tijd voorzien

Het betreft een model van Dragon dat al twee keer de ruimte is in geweest, terwijl SpaceX ook weer zal proberen de eerste trap te lanceren.

De cargo heeft bijna drie ton vracht bij tijdens deze negentiende bevoorrading door SpaceX van het ISS. Ook is België opnieuw vertegenwoordigd.

Vooreerst is er de QARMAN (Qubesat for Aerothermodynamic Research and Measurements on Ablation), een ‘cubesat’ of nanosateliet met gestandaardiseeerde afmetingen, van het Von Karman Instituut voor Vloeistoffendynamica in Sint-Genesius-Rode. De QARMAN, die gefinancierd is door het Europese Ruimtevaartbureau ESA, is de eerste Cubesat ter wereld die is ontworpen om een terugkeer in de atmosfeer te overleven. De lancering van het satellietje zelf is voor binnen enkele weken gepland, de duik in de atmosfeer maanden later. QARMAN zal zelf de terugkeerfase detecteren en vóór een geplande crash data doorsturen.

Radardiertjes

Wetenschappers van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) in Mol en de Universiteit van Namen sturen met de Dragon raderdiertjes naar het ISS. Deze bijzondere, kleine diertjes hebben onder andere een enorme hoge stralingsweerstand. De vorsers zullen deze bijzondere eigenschap van deze diertjes nu onderzoeken zodat deze kennis in de toekomst kan helpen om de stralingsweerstand van ruimtevaarders te vergroten. De straling in de ruimte is immers 150 keer sterker dan op aarde, waardoor onder andere lichaamscellen tot 20 keer sneller verouderen. Daarnaast kan deze studie bijdragen aan onderzoek naar bestralingen bij kankerpatiënten.

De aankomst van de Dragon is voor zondag omstreeks 12 uur Belgische tijd gepland. De Italiaanse gezagvoerder Luca Parmitano en vluchtingenieur Andrew Morgan zullen de capsule met de Canadese robotarm “vangen” en aan de spacemeccano vastklinken.