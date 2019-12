Professoren verklaren waarom Wout van Aert zelfs geblinddoekt perfect de weg kent: “Er ontstaat mogelijk een generatie die minder goed de weg vindt”

Herentals’ wielrenner Wout van Aert zorgde voor een opvallende scène in Het Huis op Eén. In de auto kon hij geblinddoekt tot ver buiten zijn huis zeggen waar ze reden. Zo’n ruimtelijk en visueel geheugen komt goed van pas om te navigeren, en blijkbaar kunt u het trainen. Maar dan gebruikt u best geen gps meer: “Er ontstaat mogelijk een generatie die minder goed de weg vindt.”