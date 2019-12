Dieven proberen voor 5.000 euro kleren te stelen, maar dat is buiten ex-Miss België gerekend: “Hier word ik enorm kwaad van”

Brugge - Drie winkeldievegges probeerden dinsdagmiddag heel wat babykledij te stelen uit Cilou Babystore in Sint-Kruis. Ex-Miss België Cilou Annys slaagde er mee in om de drie tegen te houden. “Hier word ik enorm kwaad van”, zegt ze.

Met zogenaamde dieventassen, handtassen vol folie om alarmsystemen te omzeilen, stapten drie winkeldievegges dinsdagmiddag Cilou Babystore langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis binnen. De drie probeerden ongemerkt voor zo’n 5.000 euro aan babykledij mee te stelen. Maar dat was buiten zaakvoerster en ex-Miss België Cilou Annys en haar man Désiré Steevens gerekend. “Pas na duw- en trekwerk slaagden we er in om hun zakken weer te legen”, vertelt Désiré. “Ze gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor.”

De dieven kwamen even voor 15 uur de winkel binnen. Ze keken wat rond en hielden halt bij de babykleertjes, niet toevallig vlak bij de uitgang. “Ze bleven er minutenlang staan. Maar er waren nog andere klanten in de winkel, dus we konden ze moeilijk de hele tijd in de gaten houden”, zegt Cilou.

De drie dievegges profiteerden er van en vulden hun dieventassen. Désiré voelde dat er iets niet klopte, maar had hen niet kunnen betrappen. “Toen ik een tweede keer ging kijken, zag ik hoe één van de vrouwen naar buiten liep. Daarbij liet ze een muts vallen. De twee andere keken betrapt op. Maar ze lieten zich niet doen. Ik moest duwen en trekken om al onze kledij terug te krijgen”, zegt Désiré.

De drie vrouwen zetten het op een lopen. De zaakvoerders verwittigden de politie, maar die konden hen niet meer aantreffen. “We hebben onze collega-handelaars verwittigd dat ze extra aandachtig moeten zijn”, vertelt Cilou. “Ik ben echt zwart van colère. Wij doen alles voor die winkel en dan komen hier mensen ons schaamteloos bestelen. Dat snap ik echt niet.”

De ex-miss hoopt dat de camerabeelden het onderzoek vooruit kunnen helpen. Daaruit bleek bovendien dat de drie vrouwen eerder al in de winkel waren én ze toen wel konden stelen. “We werden eerder wel al met winkeldiefstal geconfronteerd. Maar nog nooit zo erg”, aldus Cilou.